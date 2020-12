Acireale, Pagana: “Ripresa? Rispettiamo le direttive”

ACIREALE – “Si ricomincerà il 16, anche se poi le feste natalizie bloccherebbero di nuovo tutto”. A dirlo è l’allenatore dell’Acireale, Beppe Pagana in merito al campionato di Serie D. Il tecnico degli acesi, intervistato da La Sicilia ha poi proseguito: “Bisognerebbe organizzare una ripresa, invece, quando ci saranno le vere condizioni per giocare – ha sottolineato Pagana -. Chiaramente un torneo che inizia poi deve concludersi. Alora aveva senso riprendere solo quando sia dal punto di vista tecnico che ambientale, e mi riferisco al ritorno della gente sugli spalti, ci fossero state condizioni perfette. Riprendere il 13, giocare poche partite per poi bloccare tutto per riprendere a gennaio credo sia una cosa non giusta, ma noi rispettiamo le direttive e pazienza”, ha concluso il tecnico dell’Acireale.