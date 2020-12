Autonomia e comunicazione, incontro tra Confael-Aca e la Regione

PALERMO – “Le linee guida non sono certo la fine di un percorso, piuttosto un punto di partenza a garanzia di un servizio tanto delicato ed importante a tutela di studenti con disabilità, ai quali dobbiamo garantire il diritto allo studio, e di operatori che vanno garantiti nella loro funzione professionale e di tutela nel lavoro”. Lo dicono in una nota Angelo Barranca, segretario regionale della Confael, e il presidente di Aca Sicilia Goisy Cataldo, in merito all’incontro con l’assessore regionale alle Politiche sociali Antonio Scavone sul recepimento delle linee guida emanate lo scorso settembre per rendere omogeneo il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in tutta l’Isola.

“Avevamo già avviato una interlocuzione diretta con il Sindaco metropolitano di Palermo, Leoluca Orlando, e oggi abbiamo voluto incontrare direttamente l’assessore Scavone – si legge nella nota – che ha dimostrato sensibilità alla problematica e si è immediatamente attivato facendoci giungere nella tarda serata di ieri una comunicazione circa il riscontro avuto dal Sindaco Orlando che avrebbe sottolineato che sarebbe stato fatto tutto quanto necessario per l’applicazione delle linee guida”.