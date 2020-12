Covid, sanificate strade grazie agli idranti della polizia

TRECASTAGNI – Sanificate, ieri sera, le strade di Trecastagni grazie all’azione degli idranti della polizia. Un’iniziativa che è stata possibile grazie alla sinergia tra il sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina, l’assessore comunale all’Ambiente Rosario Di Stefano, il dirigente del X Reparto Mobile Giancarlo Consoli e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Spampinato. Lo scopo è stato quello di rendere più sicuro e salubre il territorio comunale e contrastare l’epidemia da Covid-19. Ieri sera dalle 22 i mezzi hanno igienizzato tutte le strade.

Grande collaborazione da parte della cittadinanza che ha rispettato le prescrizioni evitando spostamenti, chiudendo in modo idoneo gli infissi e non lasciando all’esterno gli animali domestici. Inoltre i residenti non hanno parcheggio le auto sulle vie principali, in modo da consentire il passaggio dei mezzi.

“Ringrazio il X Reparto Mobile di Catania e anche il Questore Mario Della Cioppa”, ha detto il sindaco di Trecastagni Giuseppe Messina al termine delle operazioni di sanificazione.