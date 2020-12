Giovanni Pistorio è il neosegretario generale della Fillea Cgil Sicilia

La Cgil di Catania si congratula per l’elezione a segretario della Fillea Cgil Sicilia, del catanese Giovanni Pistorio. Eletto all’unanimità, Pistorio – attuale segretario generale del sindacato degli edili catanesi – succede a Mario Ridulfo, da poche settimane segretario della Camera del lavoro palermitana. La segreteria provinciale formula i migliori auguri a Pistorio che da molti anni si spende senza sosta per il sindacato catanese con la certezza che applicherà lo stesso rigore intellettuale, la stessa passione e la stessa trasparenza anche nel contesto regionale. Il comparto delle costruzioni continua a rivestire un ruolo cruciale nell’economia isolana; la Fillea Sicilia potrà trovare in Giovanni Pistorio grande esperienza e spessore umano.