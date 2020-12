Minaccia la sorella per l’eredità: 73enne indagato per stalking

PALERMO – Non ha accettato la divisione dei beni ereditati e soprattutto la mancata assegnazione di un magazzino donato alla sorella. Per questo motivo un palermitano di 73 anni ha iniziato a perseguitare e minacciare la donna. Gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno notificato al pensionato un la misura cautelare del divieto di avvicinamento, nei confronti della sorella e dell’intero nucleo familiare di quest’ultima. Il gip ha emesso anche l’applicazione del braccialetto elettronico e imposto all’indagato di trasferirsi in un’altra abitazione distante dalla sorella. (ANSA).