Musumeci: “Tornare in Sicilia a Natale? Si può, ma dopo il tampone”

MESSINA – “Visti i rientri previsti in Sicilia ci stiamo impegnando come in precedenza per impedire i contagi e allo stesso tempo consentire a chi torna in Sicilia di poter trascorrere le festività con i propri cari, non è giusto penalizzarli ulteriormente”. Cosi il presidente della Regione Nello Musumeci, parlando dell’ultima ordinanza, a margine di un incontro a Messina sulla zona Falcata. “Il cittadino che vuole rientrare in Sicilia- aggiunge- , lo può fare purché porti l’attestazione di essersi sottoposto a tampone molecolare e di essere risultato negativo, in alternativa può partecipare al Drive In e sottoporsi al tampone rapido oppure può andare in un laboratorio privato fare il tampone a spese sue e sottoporlo all’Asp di competenza”. (ANSA).