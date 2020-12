Palermo, Boscaglia cambia ancora

PALERMO – Il Palermo è pronto a cambiare ancora formazione. Il tecnico non ha mai schierato lo stesso undici per almeno due gare e domenica, vista l’assenza di Saraniti, cambierà ancora.

Contro la Casertana la formazione sarà ancora inedita perché in avanti dovrebbe esserci Lucca, alla sua terza da titolare. L’ex Torino è sceso in campo contro l’Avellino ed erano presenti Peretti, Lancini e Doda, che domenica non dovrebbero essere presenti, contro il Bisceglie invece era presente Almici ora fermo per infortunio.

Il tecnico cambia un po’ per scelta, un po’ per necessità a causa di infortuni, squalifiche o covid come accaduto per qualche partita.