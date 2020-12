Palermo, Polizzi: “Famiglia Mirri seria, può puntare alla B”

PALERMO – “Conosco la famiglia Mirri, sono persone serie con un potenziale economico in grado di garantire primi posti in Serie C. Vedo però, la finanza fine a se stessa. Il centro sportivo, il marketing, la pubblicità, tutto quello che serve per fare soldi. Quello che manca è il cuore”. Così Liborio Polizzi, ex presidente del Palermo degli anni ’90. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex numero uno rosanero ha poi proseguito: “Se vuoi la promozione devi rischiare e devi fare un’ossatura di categoria che in questa squadra non vedo – sottolineato Polizzi -. Poi devo fare qualche colpo particolare, te lo impone la piazza. Con tutto il rispetto per questi giocatori, non vedo qualità per contrastare i club di prima posizione“.

L’ex presidente del Palermo ha infine concluso parlando degli obiettivi che deve raggiungere il club: “I Mirri hanno pensato a un anno di transizione, un ragionamento che darà i risultati per la prossima stagione, solo se i soldi risparmiati saranno spesi – ha chiosato Polizzi -. La promozione sarà un obbligo”.