Sequestro nella “crispelleria” di viale Sanzio

CATANIA – Sequestro amministrativo delle attrezzature del chiosco di crispelle di viale Raffaele Sanzio. La misura è stata presa dagli agenti di polizia, che nel corso di un controllo hanno riscontrato che la titolare aveva attivato l’esercizio senza essere in possesso della prescritta segnalazione di inizio attività e aveva ampliato l’occupazione del suolo pubblico senza essere autorizzata. Considerato che la predetta attività non risultava essere regolarmente autorizzata, la titolare veniva contravvenzionata ai sensi degli articoli 1,2 e 20 della legge regionale 18/95. Inoltre, il personale operante procedeva al sequestro amministrativo cautelare delle attrezzature usate per l’attività in questione.