Soldi alle famiglie dei pescatori fermati, emendamento Iv al Ristori 4

ROMA – Un sostegno economico da 1,5 milioni di euro per il solo 2021 da destinare alle famiglie dei marittimi in caso di sequestro in alto mare da parte di forze straniere irregolari. Questo l’obiettivo di un emendamento al Dl Ristori 4 presentato dal presidente del senatori di Italia viva, Davide Faraone. La misura, se approvata, andrebbe a supporto delle famiglie dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia dall’1 settembre dalle forze del Generale Haftar.