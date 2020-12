Straniero si rifiuta di distanziarsi e rompe il vetro di una porta

Era in fila per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

CATANIA – Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno indagato in stato di libertà, per danneggiamento, resistenza e rifiuto di fornire le generalità a Pubblico Ufficiale, il cittadino nigeriano A.S. di 27 anni, proveniente dalla provincia di Ravenna dove ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto di validità. L’uomo intendeva trasferirsi a Catania per richiedere il rinnovo.

L’uomo, invitato dall’operatore di polizia di distanziarsi dagli altri utenti, per il rispetto delle norme anticovid, si rifiutava di adempiere e sferrava un calcio alla porta d’ingresso della sala d’aspetto provocandone la lesione del vetro. Inoltre si rifiutava di declinare le proprie generalità nel momento in cui comprendeva che si sarebbe proceduto penalmente nei suoi confronti.

Lo straniero è stato denunciato. Il Questore, inoltre, ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per la durata di 3 anni, ordinando allo stesso di fare immediato rientro nella provincia romagnola.