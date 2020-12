Alma Patti: domani sfida con la capolista Brixia Brescia

PATTI – Arriva in Sicilia la nuova capolista del Girone Sud, squadra neo promossa ben costruita e che ruota attorno al talento della classe 2005 Carlotta Zanardi.

L’Alma del presidente Attilio Scarcella, oggi all’ottava posizione alle spalle di La Spezia, punta la vittoria e non potrebbe essere altrimenti considerata anche l’ultima occasione sprecata, prima della sosta forzata della scorsa settimana, contro Umbertide e in vista dello scontro diretto contro Feba Civitanova Marche.

Coach Mara Buzzanca ha realizzato il consueto pregara.

“Giochiamo contro l’attuale capolista, una squadra bene attrezzata e una rivelazione del campionato. È un gruppo sicuramente molto ostico perché è molto energico, intenso e che cambia molte difese. Ha un grosso punto di riferimento in Carlotta Zanardi e si è rinforzata con l’innesto di Beatrice Olajide, ma sotto canestro erano già forti con Turmel. Brescia è appunto la squadra che raccoglie più rimbalzi in campionato. Nulla da dire, le nostre avversarie sono da attenzionare e non possiamo avere nessun calo di tensione, nessun blackout. Questi due punti per noi sono fondamentali e le ragazze ne sono consapevoli. In settimana ho lanciato questo messaggio, l’importanza di vincere questa partita partendo da quel che noi sappiamo fare senza preoccupazioni reverenziali verso qualsiasi avversaria“.

Arbitrano l’incontro i signori Lorenzo Bianchi e Michele Meli. La gara sarà trasmessa in diretta streaming dalle 16 sulla pagina Facebook ufficiale @almapattibasket con il commento di Chiara Borzi’ e Roberto Cicero.