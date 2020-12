Catania, Calapai: “Siamo sereni. C’è unione ed equilibrio”

CALCIO - SERIE C

"L’ingresso di Tacopina? È una vicenda che riguarda l’extra campo e non entro nel merito"

CATANIA – “Nello spogliatoio ci sono serenità, unione ed equilibrio: ovviamente i risultati positivi portano entusiasmo”. Così il difensore del Catania, Luca Calapai, in merito all’attuale momento che sta attraversando la squadra rossazzzurra. Il classe 1993 degli etnei, intervistato da Unica Sport, ha anche commenta il possibile passaggio di proprietà: “L’ingresso di Tacopina? È una vicenda che riguarda l’extra campo e non entro nel merito – ha concluso Calapai -. Ben venga se può far bene alla S.I.G.I. e al Catania”.