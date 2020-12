Green Basket, domani derby contro Torrenova

PALERMO – Secondo derby di campionato, al secondo appuntamento della regular season, per il Green Basket Palermo. Domani al Palamangano arriva la Fidelia Torrenova, nel remake della sfida di inizio stagione, esordio per entrambe le formazioni nella Supercoppa Centenario 2020.

I biancoverdi cercano di sbloccare la propria classifica dopo le due sconfitte contro altrettante corazzate come Agrigento e Bernareggio, dimostratesi attrezzate per competere ai piani alti del girone. Stessa situazione in classifica per i messinesi, caduti al PalaTorre ancora contro Bernareggio e sconfitti settimana scorsa sul filo di lana contro Bologna. Per entrambe quindi la voglia di riscatto e la determinazione sarà la chiave per cercare i primi due punti in campionato.

Uno dei temi caldi di giornata sono i diversi ex sia sponda palermitana che gialloblù: tra gli ospiti infatti ci sarà Vincenzo Di Viccaro, che l’anno scorso ha fatto entusiasmare la piazza Green fino all’interruzione del campionato. Sponda Green invece sono ben due i ragazzi passati prima dalla casacca di Torrenova, entrambi nella passata stagione, Davide Drigo e Santiago Boffelli.

E proprio l’ala biancoverde presenta la sfida di domani: “Contro Bernareggio abbiamo subito una sconfitta pesante nel punteggio, condizionati anche dalle positività al Covid delle scorse settimane. Stiamo ancora cercando di trovare la miglior forma fisica, e purtroppo abbiamo affrontato una delle migliori squadre del nostro girone, e secondo la più fisica dell’intero campionato, quindi non era proprio l’avversario più semplice. Ripartiamo dagli errori commessi, cercheremo di migliorare: abbiamo preparato la sfida a Torrenova proprio per correggere quegli errori e migliorare le cose positive che ci portiamo dalle prime partite”.

Palla a due in programma domani 13 dicembre alle 18 al PalaMangano, arbitrano Luca Attard di Priolo Gargallo (SR) e Bruno Licari di Marsala (TP).