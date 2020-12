Incidente mortale ad Agrigento, muore un ciclista di 71 anni

AGRIGENTO – Tragico schianto questa mattina lungo la strada statale 115, nei pressi del quartiere balneare agrigentino di San Leone. Un ciclista amatoriale di 71 anni, Nicolò Mancuso, è deceduto in seguito ad un terribile scontro avvenuto contro un furgone Peugeot guidato da un cinquantanovenne di Sciacca. Per il pensionato, in sella alla sua bicicletta, non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato al chilometro tre della strada statale 115, a pochi metri dal bivio di Maddalusa. Sul posto due ambulanze, gli agenti della polizia stradale di Agrigento e i carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico anche per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al vaglio la posizione del cinquantanovenne che era alla guida del furgone.