Nascondeva droga tra la vegetazione, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il venticinquenne catanese Andrea Florio, perché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il materiale da smerciare era conservato tra la vegetazione. Ed è stato nel momento in cui stava prelevando le dosi che i carabinieri lo hanno intercettato.

Una volta scovato si è dato alla fuga, tentando invano di sfondare il blocco creato con le autovetture di servizio dai militari, e andando a collidere con una di queste e rovinando in terra per l’alta velocità. Illeso, è stato sottoposto ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire e sequestrare: 68 dosi marijuana (circa 100 grammi), nonché 195 euro in contanti, suddivisi in tagli da 50, 20, 10 e 5 euro, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. Attualmente, Florio è ai domiciliari.