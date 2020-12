Palermo-Casertana: il probabile undici rosanero

I dubbi di Boscaglia in vista della gara di domenica. In avanti spazio per Lucca

PALERMO – Verso Palermo-Casertana. In attesa di sciogliere i dubbi legati allo svolgimento o meno della partita, i rosanero proseguono la preparazione con l’ottica di giocare domani pomeriggio al “Barbera”. Nella squadra ospite sono state evidenziate alcune positività ma nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il verdetto decisivo in un senso o nell’altro.

Boscaglia riflette sui calciatori da mandare in campo, con il Palermo che è alla ricerca del riscatto dopo il pesante ko dello Zaccheria contro il Foggia di mister Marchionni. Il tecnico rosanero è intenzionato a confermare ancora una volta il su modulo prediletto, ovvero il 4-2-3-1.

LA FORMAZION

Tra i pali ci sarà Pelagotti. Davanti a lui una linea a quattro composta da Accardi, Somma, Marconi e Crivello, con quest’ultimo che dovrebbe vincere il ballottaggio con Corrado che non è ancora al 100%; in mediana Odjer al fianco Luperini; in avanti Lucca rileverà il posto dello squalificato Saraniti, dietro l’attaccante ex Torino tre trequartisti Kanoute, Rauti e Floriano, con quest’ultimo che non sembra essere al 100%.