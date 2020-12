Passalacqua Ragusa, Santuccci: “Stimolante sfidare Schio”

RAGUSA – La Passalacqua Ragusa, dopo il netto successo contro Vigorano, è pronta a tornare in campo per sfidare Schio, terza in classifica.

Alla vigilia della gara la play Mariella Santucci ha parlato così:

“Veniamo da una partita importante, che ci ha dato fiducia. La prossima sarà contro una squadra molto forte che è da sempre una rivale di Ragusa. Cerchermeo, come sempre di fare il nostro meglio. Loro sono una squadra forte sia nel quintetto che in panchina. Hanno anche giocatrici di livello internazionale e per noi sarà una gara stimolante”.

“Ci servirà per capire a che punto di preparazione siamo e del nostro modo di giocare. Speriamo la sfida possa essere divertente”.