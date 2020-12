“Piano periferie, Palermo non può perdere 13 milioni”

PALERMO – Salvare 18 milioni di euro di interventi per le periferie di Palermo. E’ una corsa contro il tempo quella che dovrà intraprendere il capoluogo siciliano per non perdere i fondi del programma periferie urbane, o almeno per non perderne la maggior parte: si tratta di somme stanziate per svariati progetti in settima circoscrizione, ma c’è il rischio concreto che non si riescano a spendere circa 13 milioni.

“Il Comune – spiega il deputato nazionale del M5s Adriano Varrica, che ha scritto una nota al sindaco Leoluca Orlando – sta portando avanti interventi per poco più di 3 milioni di euro sui 18 previsti. In questi mesi ho lavorato per recuperare le risorse inutilizzate e, sulla base delle mie interlocuzioni con gli uffici competenti a Roma, ho scritto al sindaco inviando una proposta funzionale a superare le criticità di anticipazione delle risorse e di scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi”.

Già, perché al netto della riqualificazione dell’asilo Domino (200 mila euro), della progettazione delle linee tram E e G (392 mila euro), di alcuni impianti di videosorveglianza (1,2 milioni) e di quattro progetti con lo Iacp (due milioni), il resto è fermo al palo: Palazzo delle Aquile non sarebbe in condizione di anticipare le somme (che vengono poi stornate semestralmente) e non potrebbe concludere i progetti entro l’anno. Tra le misure in bilico ci sono la manutenzione straordinaria del Diamante, quella della materna Sciascia, spazi verdi alla Marinella, il completamento di via Diana, orti urbani, iniziative sociali, la rifunzionalizzazione di alcuni stabili confiscati e il collegamento tra le vie Aiace, Palinuro e Mondello.

Per Varrica, il Comune dovrebbe chiedere una proroga al 2023 e usufruire di alcuni programmi della Cassa depositi e prestiti per l’anticipazione delle risorse a costo zero, oltre a definire accordi per alcune stazioni appaltanti. “Una cosa è certa: non possiamo mollare interventi come la ristrutturazione della scuola materna ‘Sciascia’ allo Zen o la manutenzione straordinaria dell’impianto di baseball ormai da troppi anni abbandonato al suo destino, o ancora la realizzazione del verde attrezzato nel quartiere Marinella, opera che oltretutto si integrerebbe perfettamente col percorso che stiamo portando avanti con Rfi e Italferr per la riqualificazione dell’ex area ferroviaria. “Abbiamo il dovere di riuscire a concretizzare gli investimenti per oltre 2 milioni di euro per i progetti di inclusione sociale che mirano a coinvolgere i giovani e le famiglie dello Zen. Le periferie possiamo rilanciarle solo con azioni concrete e con infrastrutture sociali. Sono certo che l’Amministrazione proverà a cogliere questa opportunità su cui sto lavorando a beneficio dei cittadini palermitani”.

Dal Comune predicano prudenza: lunedì dovrebbe tenersi un incontro col ministero sul tema e la speranza è che la proroga venga accordata, ma il problema restano anche le somme in bilancio da anticipare nelle more di un accordo con la Cdp.