Protesta dei poligrafici Etis, la solidarietà del Pd

Catania – La segreteria provinciale del Partito Democratico di Catania esprime solidarietà e sostegno alla battaglia dei 35 lavoratori a tempo indeterminato, 33 poligrafici e 2 amministrativi, di “Etis 2000 S.p.a.” che protestano per il trasferimento del processo di stampa del quotidiano “La Sicilia” a Messina e per l’abbandono di altri quotidiani del Gruppo Gedi e di “Avvenire”. La chiusura di Etis rappresenta per Catania la fine del più grande centro stampa del Sud e l’impoverimento di un altro pezzo del patrimonio imprenditoriale della nostra città. Il Pd chiede alla Regione Siciliana di incontrare le parti e di sostenere l’immediata apertura di un “tavolo” al Ministero dello Sviluppo Economico per dare soluzione alla vertenza.