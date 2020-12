Raffaele: “Viterbese squadra in salute”

CALCIO - SERIE C

Il tecnico ritorna in panchina dopo quattro giornate di squalifica

CATANIA – Il Catania ritrova il suo condottiero. Giuseppe Raffaele, dopo quattro giornate di squalifica, domani contro la Viterbese tornerà a guidare la squadra dal campo.

Alla vigilia del match il tecnico ha parlato così: “In settimana, viste le gare giocate consecutivamente, abbiamo recuperato energie e preparato bene questa sfida. La squadra ha imboccato un percorso di continuità e deve proseguire su questa strada. Mi piacerebbe, dal punto di vista del gioco, della personalità e aggressività, rivedere la prestazione fatta ad Avellino”.

“In questi giorni prima della sosta – continua il tecnico – dovremo essere bravi ad incamerare punti, ma anche ovviare a qualche problema di organico e farlo tutti insieme”.

Sul prossimo avversario il tecnico si è espresso così: “La Viterbese viene dalle ultime due gare che le hanno dato entusiasmo, pareggiando 3-3 a Palermo e domenica ribaltando il 2-0 iniziale a Potenza. Questo dimostra che è in salute. La squadra ha delle buone individualità, ma noi dobbiamo assolutamente dare segnali di continuità. In avanti sono una formazione temibile, ma sappiamo benissimo che non esistono gare facili. Rientra nella logica del girone e del campionato. Vorrei vedere un Catania che cerca di fare sua la partita con l’obbligo di dare il massimo nel rettangolo di gioco”.