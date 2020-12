Rifiuti, guasti in discarica. Dal Comune: “Non conferire nei cassonetti”

Guasti tecnici alla discarica di Lentini e autocompattori incolonnati fuori (in foto). Gravissime difficoltà nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti per i catanesi. Tant’è che dal Comune arriva l’avviso: “Si raccomanda ai cittadini di evitare temporaneamente di gettare rifiuti nei cassonetti”.

Attualmente, i vertici di Palazzo degli Elefanti sono a contatto con l’assessorato regionale ai rifiuti per fare riaprire al più presto la discarica con piena funzionalità, in modo da evitare che si formino cumuli di spazzatura sulle strade. “Oltre a rispettare l’obbligo di non gettare le immondizie nei giorni prefestivi – fanno sapere dal Comune – è indispensabile che i cittadini collaborino adottando comportamenti responsabili per mantenere il necessario decoro civico, in attesa del ripristino della discarica che si auspica avvenga prima possibile.”

La polemica

Tornando intanto i roghi in città. Ecco la denuncia di Vincenzo Parisi del Romolo Murri: “Fiamme provocate dai rifiuti ingombranti che vengono bruciati. Materassi, mobili, pneumatici e qualsiasi altro tipo di materiali ingombranti che, nel giro di poche ore, viene ridotto in cenere con buona pace per la salute dei residenti delle abitazioni circostanti. Nuvole nere, altamente pericolose, con i vigili del fuoco che hanno il loro bel daffare per spegnere gli incendi. Da Librino al Villaggio Sant’Agata, passando per San Giovanni Galermo e per Nesima, ogni quartiere ha la propria terra dei fuochi. Cosa fare allora? Militarizzare la città? Impossibile. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede l’istallazione capillare di un efficace sistema di video sorveglianza che possa controllare le strade o le aree rurali isolate dove il triste fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti si concentra. Sul modello di via Fondo Romeo bisogna individuare gli zozzoni e colpirli con multe salate e sanzioni adeguate che possano evitare il perpetrarsi continuo di questi penosi scenari. Nella lotta contro le discariche abusive a rimetterci è sempre l’intera città. Montagne di rifiuti con costi esorbitanti, per tutta la collettività, per smaltire i materiali speciali presenti. L’opera di sicurezza preventiva avrebbe l’effetto immediato di restituire a tutti noi una Catania più pulita e sicura dal centro alle varie periferie”.