Rivendita senza certificazioni anti-incendio, sequestro di bombole a Giarre

CATANIA – Sequestro di bombole in una rivendita di Giarre. A seguito dei controlli della Fiamme gialle della compagnia di Riposto è stata rilevata l’assenza dei requisiti di sicurezza per il sito gestito dall’azienda. Nei fatti, risultavano assenti la certificazione privo per la prevenzione incendi, nonché i mezzi di salvaguardia per la sicurezza sul lavoro. L’attività ispettiva condotta ha permesso di rilevare inoltre anche la presenza di un lavoratore in “nero”. All’esito del controllo, i Finanzieri hanno rilevato che all’interno del punto vendita erano presenti 149 bombole, di cui 37 piene (pari a 575 kg.) e pertanto le stesse sono state sottoposte a sequestro. Il titolare dell’impresa è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Catania.