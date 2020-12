“Scuola, necessario un rientro in perfetta sicurezza”

CATANIA – “Abbiamo chiesto ufficialmente, in accordo con il segretario provinciale (Angelo Villari) ed il segretario regionale del partito (Anthony Barbagallo), che venga predisposto, anche su base provinciale, se non fosse possibile su base territoriale, un luogo dove volontariamente e tutte le volte che vorranno, gli insegnati possano rivolgersi per accedere a dei tamponi rapidi e poter quindi continuare a lavorare con serenità ed in sicurezza, trasmettendola quindi alle famiglie di tutta la popolazione scolastica”. Lo chiede Salvatore Bonaccorsi, delegato Scuola della segreteria provinciale del Partito democratico di Catania guardando al rientro nelle classi degli studenti previsto, come annunciato dal governo, a gennaio.

“Altresì – aggiunge Bonaccorsi – propongo che venga estesa la dotazione di visiere protettive a tutti gli insegnanti e non solo a chi assiste alunni con difficoltà, e dotare tutto il personale scolastico di mascherine FFP2 che assicurano una protezione maggiore. Sarebbe un segno di rispetto, di valorizzazione, di attenzione e di ringraziamento per l’instancabile lavoro che fanno nel formare le future generazioni. Con il loro aiuto ne usciremo di certo più forti, perché in un momento pandemico di caos vorrà dire che non abbiamo perso di vista la speranza. La scuola deve continuare ad essere il posto più sicuro dove continuare a far crescere le future generazioni”.