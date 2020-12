Solidarietà di Salvini a Pogliese: “La legge Severino è sbagliata”

“La legge Severino e’ sbagliata: se in Italia sei colpevole dopo tre gradi di giudizio non si capisce perche’ per gli amministratori la colpevolezza debba essere anticipata al primo grado”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, che oggi a Catania ha espresso vicinanza al sindaco Salvo Pogliese, reintegrato dopo una iniziale sospensione a seguito della condanna in primo grado nel processo sulle cosiddette ‘spese pazze’ all’Ars. “Fare decadere un amministratore pubblico senza una condanna definitiva – ha continuato Salvini – mi sembra eccessivamente punitivo e per questo do il bentornato a Pogliese sperando che faccia bene il suo lavoro”.