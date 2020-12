CATANIA – Tenta di partire nonostante il certificato di positività al Covid 19. Il fatto è avvenuto lo scorso 4 dicembre all’aeroporto di Catania. Protagonista un cittadino marocchino (K.M., classe 1973) in partenza per Casablanca. Preso atto di ciò l’uomo è stato prima isolato e poi trasportato in ambulanza nel suo domicilio siciliano. Contestualmente è stato denunciato.