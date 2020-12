Acireale, Fasone: “Sarà un mercato strano”

ACIREALE – “Un mercato strano che durerà tanto, non c’è fretta di fare operazioni”. Così il direttore generale dell’Acireale, Giuseppe Fasone, in merito alle possibili operazioni di mercato che potrebbe fare la compagine acese. Il dirigente della squadra siciliana ha poi proseguito: “Bisogna valutare tutto in modo sereno, ma come ho già detto in passato vogliamo cercare di vincere con i mezzi che abbiamo senza fare il passo più lungo della gamba”, ha concluso Fasone.