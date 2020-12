ROMA – “Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio”. Lo ha confermato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa ribadendo che i primi ad essere vaccinati saranno operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. “I numeri delle persone da vaccinare nelle diverse regioni saranno perfezionati in queste ore” ha aggiunto. (ANSA).