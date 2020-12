Auto a fuoco in un condomino: “Forse un’azione volontaria”

CATANIA – I carabinieri stanno indagando per capire chi siano gli autori dell’incendio di alcune auto avvenuto nella notte all’interno di un condominio in via dei Platani a Paternò. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta, intorno alle ore 3,55, per domare le fiamme. Il rogo ha distrutto una Fiat 500 ed una Ford Focus, bersaglio dei piromani. Ma il fuoco ha coinvolto anche altre due Fiat Fiorino, che sono risultate abbandonate e senza targhe.

La dinamica e lo sviluppo dell’incendio fanno pensare a un’azione volontaria esterna. Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a fare luce su quanto accaduto.