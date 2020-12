Biancavilla, Pidatella: “In D non esistono partite semplici”

BIANCAVILLA – “Sensazioni importanti, aspettavamo di poterci confrontare con un avversario forte e che ha voglia di vincere, finalmente è il momento”. Presenta così la sfida contro il Gelbison il tecnico del Biancavilla, Orazio Pidatella. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore gialloblù ha poi proseguito: “Abbiamo lavorato discretamente, incontriamo una squadra forte e abituata a queste partite – ha spiegato Pidatella -. La Gelbison ha fatto due prestazioni importanti con Sant’Agata e Messina, sfiorando la vittoria. Contro di noi vorranno i tre punti. In serie D non esistono partite semplici, la classifica lascia il tempo che trova. Dobbiamo fare una partita importante, vincere più contrasti possibili e dare il massimo in ogni singola situazione. Nel calcio vince chi commette meno errori. Non sappiamo dove e come si potrà sbloccare, ma noi dobbiamo giocare con intensità. Siamo consapevoli di affrontare una squadra importante, andremo in campo consapevoli delle nostre possibilità – ha concluso l’allenatore del Biancavilla -. Dalla squadra mi aspetto molto, poi è chiaro che la giocata del singolo potrà fare la differenza”.