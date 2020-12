Boscaglia: “Primi 20′ ottimi oggi”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Il Palermo torna alla vittoria e lo fa mettendo al tappeto la Casertana per 2-0.

Al termine del match Boscaglia ha parlato così: “Ogni tanto devi pungere i giocatori nell’orgoglio. Non avevo dubbi che oggi si doveva e poteva fare una buona partita”.

Il tecnico parla di alcuni giocatori che sono tornati: “Ci vuole tempo e minuti sul campo, che possiamo dare solo facendoli giocare. È importante avere tutti a disposizione e competizione dentro lo spogliatoio che stimola i giocatori”.

“Oggi nei primi 20′ abbiamo fatto quello che avevamo preparato, poi ci siamo abbassati perché pesavamo fosse più semplice di quanto credevamo. Abbiamo sbagliato tanto, anche tante rifiniture e qualche gol di troppo. Il 2-0 ci sta stretto. Se predi gol puoi andare in confusione e si complica tutto. I primi 20’ alla altezza del Palermo, poi abbiamo voluto in po’ gestire. Abbiamo preso un espulsione e qualche ammonizione di troppo. Questo mi fa arrabbiare”.

“La vittoria di oggi è utile a far capire che quella di Foggia è solo un semplice episodio . Pensiamo alla prossima partita. Vogliamo fare bene nelle ultime due”.

“Palazzi e Odjer li ho tolti facendo delle valutazioni generali, anche i gialli – continua il tecnico – hanno influito. Odjer aveva problemi e gli girava la testa; Palazzi non ne aveva più, l’abbiamo visto dai dati”.

Tornando alla prestazione di oggi il tecnico risponde così: “Oggi abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati alti e aggressivi quando volevano esserlo. In qualche ripartenza non abbiamo accorciato. Non abbiamo concesso nulla agli avverarsi, siamo bravi. Dobbiamo rivedere qualcosa”.