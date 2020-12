Somma: “Grazie al mister per la fiducia”

CALCIO - SERIE C

Il difensore parla al termine della gara vinta per 2-0 contro la Casertana

PALERMO – La vittoria ritrovata dopo il passo falso contro il Foggia. Il Palermo mette al tappeto la Casertana e festeggia tre punti importantissimi, che le permettono di conquistare il decimo posto in classifica.

“L’aiuto di Rauti e degli esterni in difesa – dichiara Somma dopo il 2-0 – è molto importante. Meglio lavorano e meno fatica facciamo noi, la difesa parte dall’attacco. Ben venga che continuino così”.

Il difensore ha parlato anche del suo periodo di stop dovuto ad alcuni infortuni e al Covid che l’ha colpito ad inizio campionato: “Venivo da un periodo abbastanza lungo di inattività e stare fermo 40 giorni in casa senza potermi allenare non è facile. Però, ringrazio tutti per la fiducia, la possibilità di giocare e trovare minuti. A poco a poco la mia condizione andrà crescendo e tutto arriverà di conseguenza, devo solo rimettermi a posto”.

“La sconfitta di Foggia è stato un passo falso su un campo difficile, ce ne siamo resi conto tutti. In settimana ci siamo guardati in faccia e lavorato sugli errori. Oggi dovevamo per forza vincere. Solo tutti insieme possiamo uscirne e divertirci”.