Tacopina: “Voglio portare il Catania in Serie A e in Europa”

CATANIA – “Voglio portare il Catania di nuovo in Serie A e anche in Europa ai tifosi dico di stare sereni, voglio investire per rilanciare questa splendida e storica società”. A dirlo è Joe Tacopina, avvocato americano interessato all’acquisto del Catania. L’obiettivo dell’ex numero uno di Bologna e Venezia è quello di concludere la trattativa con Sigi entro la fine gennaio e completare il closing a gennaio. “Oggi – scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – Tacopina dovrebbe incontrare anche il sindaco etneo, Salvo Pogliese, domani tornerà in America, forse con la certezza di un accordo virtualmente sancito”.