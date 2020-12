Alla Lumsa di Palermo nasce un corso per operatori doganali

PALERMO – Il dipartimento di Giurisprudenza della sede dell’Università Lumsa di Palermo ha realizzato il corso di formazione per “Responsabile delle Questioni Doganali” diretto da Danilo Manto, managing director at manto shipping & consulting srl. Il corso è stato inserito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’elenco dei 27 corsi approvati, forniti dai training providers, che concorrono ad ottenere la qualifica professionale ai fini Aeo (operatore economico autorizzato). Possono ottenere lo status Aeo tutti gli operatori economici, ed i loro partner commerciali, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

“L’Università Lumsa, rispondendo a una precisa richiesta dei propri stakeholders, intende formare nuove professionalità in grado di supportare le imprese siciliane più dinamiche, nel processo di internazionalizzazione che stanno attraversando”, spiega Gabriele Carapezza Figlia, alla guida del dipartimento di Palermo, “l’Università è chiamata a cogliere i bisogni formativi emergenti nel mondo produttivo, per fare da volano alle aziende che si aprono a nuovi mercati stranieri e arricchiscono le opportunità di business”. Una opportunità di lavoro in più, si legge in una nota, ma anche “una vera rivoluzione, un’apertura della nostra attività in un momento lavorativo complesso, in un settore in continua evoluzione”. Il corso si svolgerà on line con inizio a febbraio 2021 e la fine a giugno per un totale di 200 ore di lezione. Tra i docenti professori universitari esperti in questioni doganali; avvocati specializzati; doganalisti, funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

(ANSA).