Ex “Palazzo di Cemento”: la protesta delle famiglie

Hanno fatto sentire la propria voce, stamattina in piazza Università, le famiglie assegnatarie degli appartamenti popolari nell’ex Palazzo di Cemento a Librino e situato in viale Moncada 3.

il video della protesta

I ritardi

Gli alloggi popolari dovevano essere già consegnati a Natale scorso. I ritardi nella consegna si protraggono, ormai, da circa tre anni.All’inizio del 2020, a febbraio, la protesta degli assegnatari si spostò davanti alla sede della Prefettura. Da quel momento si sono susseguiti una serie di incontri tra gli assegnatari degli alloggi popolari del Palazzo di Cemento, nel frattempo diventato “Torre Leone”, l’assessore all’urbanistica, lavori pubblici, decoro e arredo urbano del Comune etneo Enrico Trantino e con il segretario provinciale del sindaco CGIL SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) Giusi Milazzo. “A febbraio scorso l’ennesima protesta sotto il Palazzo della Prefettura – dice Giusi Milazzo – e in quel momento, ricevuti dal Capo di Gabinetto, siamo riusciti a strappare una comunicazione da parte dell’Amministrazione Venne detto a noi e agli assegnatari che gli alloggi al Palazzo di Cemento, oggi Torre Leone, sarebbero stati ultimati entro due mesi. Da quel momento si sono susseguiti altri incontri e possiamo affermare che il palazzo di viale Moncada al civico 3 sia completo. Adesso manca la fase di consegna definitiva, in pratica, collaudi e contratti”, spiega.

I timori degli assegnatari

Il timore degli assegnatari è che per completare queste fasi, le ultime, possa passare ancora molto tempo. Oggi si è tenuta una riunione in Municipio, per fare il punto sulla situazione con tutte le parti in causa per definire i tempi di consegna degli alloggi popolari. “Oggi siamo qui per avere qualche notizia – dice Giovanni uno degli assegnatari presenti stamattina in piazza Università – anche se non siamo mai riusciti a capire tutto questo ritardo, oltre alle tante promesse di consegna dei nostri alloggi mai mantenute. Restiamo in attesa.” Dopo l’incontro con il primo cittadino, Salvo Pogliese, tutto è stato rinviato al 23 dicembre . Sarà comunicato, in questa data, il giorno della consegna definitiva degli alloggi popolari al Palazzo di Cemento, oggi, Torre Leone.