Fc Messina: in arrivo l’ex Palermo Da Silva

L'ex Palermo non sarà il solo rinforzo per la squadra allenata da Rigoli

MESSINA – L’FC Messina era pronto a tonare in campo, ma tutto è stato rinviato per via della positività di alcuni calciatori del Marina di Ragusa.

Il ritorno in campo, a meno di altre sorprese, sarà per domenica contro il Città di S.Agata. Vista la mancata disputa del match mister Rigoli ha fatto svolere una partitella in famiglia, utile a mettere qualche minuto sulle gambe.

In vista del ritorno in campo il club giallorosso avrà delle novità. Una è il classe 2002 Kana Aguiedia Ali Kellian, che si allena addirittura dal mese d novembre con la squadra. Questa non sarà la sola, in difesa sta per firmare l’ex Palermo e Trapani Joao Da Silva e si starebbero sbloccando anche le pratiche per la firma dell’attaccante argentino Hernan Barcos.