Green Basket, primo successo in campionato: Torrenova KO

PALERMO – Si sblocca la classifica di Serie B del Green Basket Palermo, che si impone per 87-73 sulla Fidelia Torrenova e centra la prima vittoria in campionato nel secondo derby della regular season. I palermitani coronano una prova impeccabile, festeggiando al meglio il ‘debutto’ in maglia Green per il play Matias Di Marco, pronto a lasciare nuovamente il segno con la divisa palermitana.

Avvio scoppiettante con le triple di Lasagni e Di Viccaro per gli ospiti a cui rispondono Guerra e Boffelli. Parziale blackout nell’impianto del PalaMangano che interrompe temporaneamente la sfida dopo circa 5’. Si rientra quasi immediatamente in campo con uno sprint importante dei palermitani: Boffelli, Guerra e Drigo portano il Green sul +5 che costringe coach Condello al timeout. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, e negli ultimi secondi del parziale c’è spazio subito anche per Di Marco: primi 10’ di gioco che si chiudono con Palermo avanti 21-18.

Ritmi alti anche nel secondo periodo, pur se con meno precisione nelle conclusioni. Bolletta e Ferrarotto ribaltano il punteggio, Gentili non ci sta e dall’arco firma il -1. Di Viccaro e Lombardo alzano ulteriormente la qualità del match piazzando due triple perfette, e quando Torrenova cerca la mini-fuga sul +5, ancora Guerra dalla lunga distanza impatta prima sul 36 pari, poi piazza la bomba del +3. All’intervallo si va con Palermo avanti 43-40.

Guerra esce dagli spogliatoi con una penetrazione magistrale che sblocca subito la ripresa, Di Viccaro vuole però lasciare il segno da ex e con la tripla accorcia le distanze. Ma l’attacco palermitano non è da meno e anche Drigo sblocca il suo match con una bella realizzazione dall’arco, subito seguito da un’altra bomba di Guerra per il +6. I due non si risparmiano anche in difesa, conquistando due sfondamenti di Klanskis che mandano definitivamente il lettone in panchina per falli. Boffelli firma il + 10, e sull’asse Di Marco-Caronna resiste al ritorno ospite per il 68-60 su cui inizia l’ultimo parziale.

Splendida giocata di Caronna ad aprire il quarto periodo per il nuovo +10 palermitano. Il lungo n°27 concretizza tutte le azioni che passano dalle sue mani e consente ai biancoverdi di mantenere il prezioso vantaggio. Guerra piazza il +13 ancora con una bomba delle sue, e nel finale il Green riesce, grazie ad un’ottima difesa e alla maggiore energia residua, a difendere il margine fino alla sirena finale, conquistando così i primi due punti del proprio campionato.

TABELLINO

Green Basket Palermo – Fidelia Torrenova 87-73 (21-18, 22-22, 25-20, 19-13)

Green Basket Palermo: Giuseppe Caronna 28, Filippo Guerra 23, Santiago Boffelli 13, Davide Drigo 8, Giuseppe Lombardo 8, Mirko Gentili 3, Matias Di Marco 3, Luca Bedetti 1, Andrea Caridi, Edoardo Nicosia, Vittorio Moltrasio, Iheb Ben Salem.

Tiri liberi: 7/12 – Rimbalzi: 29 (5 + 24, Giuseppe Caronna 7) – Assist: 24 (Luca Bedetti 7)

Fidelia Torrenova: Vincenzo Di Viccaro 23, Simone Lasagni 11, Luca Bolletta 10, Giorgio Galipò 9, Richard Klanskis 6, Alessio Ferrarotto 6, Mirko Gloria 5, Alberto Mazzullo 3, Sebastiano Perin, Vincenzo Saccone, Gianmarco Romagnolo, Calogero Micciullia.

Tiri liberi: 12/21 – Rimbalzi: 31 (7 + 24, Mirko Gloria 8) – Assist: 4 (Giorgio Galipò 2)