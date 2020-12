Maletto si veste a lutto  “Damiano proteggici dall’alto”

MALETTO – Damiano Antonino Cairone aveva appena 20 anni. La sua vita, ancora piena di sogni da realizzare, è stata stroncata da un tragico incidente avvenuto ieri sera sulla Strada Statale 120. Un’altra vittima della strada. Una nuova tragedia di sangue sull’asfalto.

La strage silenziosa

Una strage silenziosa quella che si è consumata nel weekend appena trascorso che insieme al giovane Damiano conta altri due morti: il 58enne Giovanni Tilenni Dianni, ucciso nello scontro frontale con il 20enne, e del 29enne Ivan Zuccarello, deceduto sabato in un incidente avvenuto a Grammichele. Nomi e volti che attraverso i social impariamo a conoscere. Angoli di strade e vie che sempre più si riempiono di lapidi e fiori. Basta il tempo di un battito di ciglia per riempiere di cocci di vetro i cuori di genitori che piangono figli o di figli che piangono genitori.

Il cordoglio del sindaco

La scomparsa improvvisa e tragica di Damiano ha stroncato il cuore del piccolo comune di Maletto. Il comune si veste a lutto.“Sono ore di sconforto e di pianto che vogliamo vivere uniti ai familiari ai quali va l’affetto e il cordoglio di tutta la comunità. Dio faccia rifiorire nei cieli la tua giovinezza”, scrive il sindaco Pippo De Luca.

Una preghiera per Damiano

“Un ragazzo d’oro….e forse proprio per questo che adesso sarà un angelo….”, così parlano di lui alcuni amici. E poi la preghiera in cerca di conforto tra le lacrime: “Possa adesso tu Damiano proteggerli dall’alto …. perché un angelo stupendo come te…intercede presso Dio per vegliare sempre su di loro”.