PALERMO – Nella giornata di ieri il Palermo ha battuto per 2-1 la Casertana, archiviando il passo falso di Foggia.

Per festeggiare questi tre punti alcuni calciatori si sono ritrovati per festeggiare. Tra loro anche il difensore Ivan Marconi, che ha rimediato un rosso diretto durante la gara e, come si vede nella foto pubblicata su Instagram dal portiere Pelagotti, è scuro in volto.