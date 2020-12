Panteleria, a Natale panettoni e libri a studenti e anziani

PALERMO – Oltre che ad addobbare i tre centri principali dell’isola (Pantelleria, Khamma e Scauri) con il tradizionale albero di Natale di luci e il lungomare, il comune ha deciso di impiegare parte dei fondi previsti per i festeggiamenti natalizi, che quest’anno non sono possibili, per le luminarie, per i bambini e gli anziani. Ad ogni bambino delle scuole dell’obbligo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sarà donato un panettone e a quelli della scuola primaria e secondaria di primo grado sarà donato anche un libro per imparare divertendosi. Libri e panettoni saranno poi distribuiti per l’amministrazione dagli istituti scolastici.

