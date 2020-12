Passalacqua Ragusa, anche Schio finisce al tappeto

Una grande vittoria di carattere e del gruppo quella della Passalacqua Ragusa che batte il Famila Schio, confermando il processo di crescita dopo lo stop forzato causa Covid.

Contro le orange è stata una gara durissima, che è stata condotta dalla formazione veneta nella prima parte di gara (all’intervallo lungo erano 11 le lunghezze da recuperare per le ragusane) ma che Harrison e compagne hanno saputo riprendere nel terzo quarto, prima di piazzare la zampata decisiva nella quarta frazione.

Recupido, che lascia fuori Tikvic, ritrova Nicolodi che ha dà minuti importanti sotto le plance, Vincent lascia fuori invece Harmon. Ma per le ragusane, a fare la differenza, è stata soprattutto una prova difensiva di squadra di grande intensità oltre alle prove in attacco di Romeo, autrice di 17 punti (in doppia cifra anche Marshall con 13 personali). Punteggio finale di 63-52 e adesso testa a mercoledì quando la Passalacqua affronterà San Martino di Lupari.

“Era importante prendere fiducia e giocare insieme – dice coach Recupido – e questo ci era mancato fino ad adesso, l’abbiamo vinta in difesa tenendole ad un punteggio bassissimo. Abbiamo cambiato degli aspetti tattici nell’intervallo che hanno influito certamente sul risultato ma l’approccio delle ragazze è stato determinante. Penso che questa squadra non possa prescindere da Marshall perché in fase difensiva e offensiva è importante. La scelta era dunque tra Kuier e Tikvic e ho preferito tenere Kuier perché ha un contratto quadriennale e c’è un progetto su di lei. Tikvic probabilmente sarebbe anche più pronta di Kuier ma a me serve che Kuier faccia esperienza e questa è stata un’altra cosa importante. Speriamo di resettare e fare una buona partita mercoledì con San Martino con la quale ci giochiamo una posizione importante in classifica”.