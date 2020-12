Salvini, il Duce e la prof sospesa: “Sanzione illegittima”

PALERMO – La sanzione disciplinare è illegittima. Il tribunale del lavoro dà ragione a Rosa Maria Dell’Aria, l’insegnante di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. Le sarà restituito lo stipendio che non ha percepito.

Lo scorso maggio la professoressa era stata sospesa per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale, con dimezzamento dello stipendio, perché non avrebbe “vigilato” sul lavoro di alcuni suoi studenti i quali, durante la Giornata della Memoria del 2019, avevano presentato un video in cui si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al “decreto sicurezza” voluto dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Divenne un caso politico nazionale. Dopo varie proteste e polemiche la docente incontrò il vicepremier e il ministro dell’istruzione Marco Bussetti, che riconobbero pubblicamente il suo comportamento corretto e assicurarono che si sarebbe trovata una soluzione.

“Siamo molto soddisfatti perché è passata per intero la nostra linea difensiva”, spiega l’avvocato Alessandro Luna, che è anche figlio della professoressa, che ha seguito la causa insieme al collega Filippo La Rosa.

La difesa ha sostenuto sia la correttezza nell’esercizio del suo lavoro, sia l’assenza di culpa in vigilando: gli studenti andavano lasciati liberi di sviluppare il loro pensiero.

Nonostante le promesse la sanzione non era stata revocata. Ci ha pensato il Tribunale del lavoro.