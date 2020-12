Trasporti, De Micheli: “Il Paese cresce se investiamo al Sud”

PALERMO – “Da donna del nord dico che vinciamo la sfida per lo sviluppo del Paese solo se investiamo al Sud, ne sono convinta. Abbiamo finanziato un piano per i trasporti da 3,7 miliardi in tutta Italia, distribuiti tutti nei primi 14 mesi di governo. Chiederemo che questa misura sia rifinanziata con fondi nazionali e con quelli del Recovery fund. Questo piano rappresenta una rivoluzione nelle città che hanno deciso di trasferire la mobilità da mezzi privati a quelli pubblici”. Così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenuta al webinar con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per illustrare il progetto delle quattro linee di tram approvato dal ministero con un investimento di 481 milioni di euro.

“La decisione sul Ponte nello Stretto spetta alla politica che si assumere le proprie responsabilità, ovviamente va presa su dati oggettivi. Ecco perché al ministero abbiamo insediato una commissione che come prima attività sta facendo le valutazioni sui bisogni di trasporto in Sicilia e nel Continente sia sul fronte passeggeri sia merci. A breve sarò audita dalle commissioni Trasporti di Camera e Senato proprio su questo. Poi ci si concentrerà sull’eventuale tipologia di collegamento stabile nello Stretto. La decisione finale non verrà presa dalla commissione tecnica, l’analisi sarà offerta alla valutazione del governo e del Parlamento”. (ANSA).