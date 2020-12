Alma Patti, parla Boccalato: “Anno importante per me”

PATTI (ME) – Domenica l’Alma Patti è stata sconfitta dal Brixia Brescia, che ha portato a casa due punti e rafforzato il proprio primato in classifica. Le messinesi hanno giocato una buona gara, in particolare nei primi due quarti.

Della sconfitta ha parlato la classe ’99 Rossana Boccalato: “Sicuramente abbiamo affrontato una squadra molto preparata sia tecnicamente che tatticamente – spiega Boccalato – È stata una gara ad alti livelli, siamo arrivate ad avere anche un vantaggio di oltre 10 punti. Purtroppo ci ha penalizzato nel terzo quarto il loro schieramento difensivo e qualche appoggio facile sbagliato durante i 40 minuti giocati”.

L’atleta ha parlato anche della sua esperienza, la prima lontana da casa “Personalmente sto passando un anno importante, il primo così lontano da casa. Devo lavorare molto ancora sotto vari aspetti, ma lo staff tecnico e le compagne di squadra mi stanno aiutando tanto. Il campionato è ancora lungo e noi abbiamo la voglia giusta di lavorare ed affrontare le avversarie.

Come dice la nostra allenatrice è imparando a superare le difficoltà, riconoscendo i propri limiti, senza trovare alibi, che faremo sicuramente un salto di qualità e diventeremo così una squadra completa”.