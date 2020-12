Bimba positiva abbandonata in ospedale: arrestata la madre

PALERMO – Rintracciata e fermata a Catania, la donna nomade che avrebbe abbandonato nei mesi scorsi la figlia di pochi mesi all’ospedale dei Bambini di Palermo.

La piccola era poi risultata positiva al Covid. Ora sta bene. La mamma è andata in un commissariato catanese, non è ancora chiaro perché, e qui l’hanno riconosciuta sulla base della nota che era stata diramata per ricercarla.

Sulla donna pendeva, infatti, una richiesta di arresto firmata dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Maria Rosaria Perricone.

Il giudice per le indagini preliminari Piergiorgio Morosini le contesta il reato di abbandono di minore.

Le indagini per risalire alla madre sono partite da un certificato di nascita. Si tratta del documento con cui è stata registrata al Pronto soccorso lo scorso 12 ottobre.

Il documento è risultato autentico e certifica che la piccola è nata pochi mesi fa lontano dalla Sicilia. Da chiarire resta il giallo delle due donne che si sono alternate in ospedale accanto alla bimba. La prima avrebbe detto di essere la madre e l’altra una zia.

Quest’ultima, così come la piccola, era risultata positiva al Covid, ma aveva rifiutato il ricovero ed era fuggita. Sul caso indaga anche il procuratore de minori Massimo Russo. Nel frattempo erano state avviate le procedure per trovare una nuova famiglia alla bimba.

Si attende l’interrogatorio di garanzia della madre fermata per chiarire la vicenda.