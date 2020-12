Catania, Nicolosi: “Obiettivo è closing entro metà gennaio”

"La squadra sta dimostrando ottime cose e tra l’altro è in crescita. Mercato? Qualcosa faremo"

CATANIA – “Come ha detto Tacopina l’obiettivo è arrivare al closing entro metà gennaio”. A rivelarlo è Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza del Catania, intervenuto a “Telecolor” in merito alla trattativa per la cessione della società rossazzurra all’avvocato americano Joe Tacopina: “Sono certo che Pellegrino, che sta lavorando benissimo, farà parte anche del nuovo progetto – ha concluso Nicolosi -. La squadra sta dimostrando ottime cose e tra l’altro è in crescita. Mercato? Qualcosa faremo”.