Covid, crescono ancora i contagi: a Catania 403 positivi

CATANIA – Ancora alti i dati di Catania. Ancora i più alti dell’intera regione, quasi il doppio del capoluogo. Sono 403 i positivi registrati nella provincia etnea nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero della Salute.

Il caso

Catania registra ancora numeri significativi. Sempre oltre i trecento, nell’ultima settimana, con punte di oltre 400 positivi, a fronte di una decrescita complessiva dei contagi in tutta l’isola.

I rientri

È scattata ieri l’ordinanza del presidente della Regione. Sono stati oltre tremila i tamponi eseguiti sui cittadini di rientro in provincia di Catania per le festività natalizie. 41 i positivi.

Il bollettino

“Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 16 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute – si legge nella pagina della Regione. In terapia intensiva sono in cura 185 persone (4 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 928 persone. Trentadue i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1087. I tamponi molecolari processati sono stati 9086”.