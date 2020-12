Dopo il Trapani Pellino torna alla carica: “Offerta per il Foggia”

TRAPANI – Il Trapani, visto che la squadra non si è presentata per due volte consecutive in campo, è stato estromesso dal campionato.

Nonostante questo, il presidente Gianluca Pellino è pronto a tornare alla carica per un altro club che milita in Serie C, in particolare il Foggia.

“Nel mese di maggio – dichiara Pellino a “TeleFoggia” – ho fatto un’offerta al Foggia per 800mila euro. Lo stesso giorno il presidente Felleca negò la mia offerta. Stessa cifra che nei giorni passati ho offerto nuovamente per l’acquisto del Foggia”.

“Da questa mia proposta lui si è raffreddato, adesso chiedo pubblicamente a Felleca le sue intenzioni. Nelle ultime tre settimane ci siamo sempre sentiti. Ho un progetto per acquistare il Foggia. Nel mese di febbraio 2021 verrà messa la prima pietra del centro sportivo a Foggia”.