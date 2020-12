FC Messina, Quitadamo: “Speravamo di giocare, rinvio brutto”

“Cinquanta giorni di stop sono tanti. Speravamo di giocare domenica ma purtroppo c’è stato questo slittamento. Speriamo di giocare domenica prossima, non vediamo l’ora di affrontare una gara ufficiale e mettere in pratica quello che abbiamo imparato in questi cinquanta giorni”. Questo il pensiero del difensore dell’FC Messina, Gabriele Quitadamo. Il centrale peloritano intervistato da WeSport ha poi proseguito: “Il rinvio è una brutta cosa. Speravamo di giocare e abbiamo saputo sabato che non avremmo giocato. Mi aspetto una partita molto tignosa, il Sant’Agata è una squadra che mette tanto le gare sull’agonismo e dovremo farci trovare pronti. La rosa ampia ci può dare una mano”.

“Riprendiamo il 20, poi giocheremo di nuovo il 23 – ha sottolineato Quitadamo -. Saranno due partite molto importanti e dovremo fare sei punti. Quasi sicuramente ci saranno degli infrasettimanali a gennaio, servirà il contributo di tutti. Io cerco di dare il massimo per mettere in difficoltà l’allenatore. Stiamo lavorando sulla tattica come vuole il mister. Rende era una delle partite iniziali e abbiamo potuto far vedere poco, ma adesso speriamo di poter mettere in pratica i suoi dettami”.