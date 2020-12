I Comuni e la Protezione civile, giovedì il webinar dell’Asael

PALERMO – ‘Il sistema della Protezione civile – Le attività, i ruoli, le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti’. Questo il titolo del webinar organizzato dall’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, per giovedì 17 dicembre, alle 10.30, sulla piattaforma ‘Zoom’. L’incontro rientra tra le attività previste dall’accordo firmato recentemente dall’Asael, presieduta da Matteo Cocchiara, e dal dipartimento regionale di Protezione civile, guidato da Salvatore Cocina. L’evento si svolge anche con la partecipazione del Comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo.



Oltre ai saluti di Cocchiara e Cocina, è previsto anche l’intervento del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova. In scaletta gli interventi di vari dirigenti del dipartimento di Protezione civile. “L’obiettivo è quello di consentire agli amministratori di conoscere a fondo le dinamiche di un settore fondamentale come quello della Protezione civile – afferma Cocchiara -. Oggi più che mai i Comuni sono chiamati in prima linea a dare risposte in caso di calamità ed è per questo che abbiamo dato vita a un incontro formativo importante con la collaborazione del dipartimento regionale di Protezione civile e del Comune di Termini Imerese”. Per partecipare al webinar sarà necessario inviare la richiesta all’indirizzo mail asaelpait@gmail.com.